8,8 тысяч туристов посетили Вологду в новогодние праздники

09.01.2020 [Общество]

Администрация Вологды сообщает, что в новогодние праздники город посетили около 8,8 тысяч туристов. Это те, кто жил в гостиницах и провел в областной столице несколько дней.

— В основном гости приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска и Вологодской области. По традиции особенно востребованы ими были мини-отели и апартаменты — гостиницы квартирного типа, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, по подсчетам чиновников, более 38,5 тысячи экскурсантов стали посетителями различных музеев и экскурсионных программ. Многие из них приезжали в областную столицу на один день. Больше всего гостей побывало в Вологодском областном музее-заповеднике и его филиалах, в том числе в Музее кружева и Архитектурно-этнографическом музее в Семенково.

— Туристический поток в эти дни составил 47,3 тысячи человек, что на 4% больше, чем в прошлом году, — отмечается в пресс-релизе.

На различных открытых площадках города в новогоднюю ночь были около 15 тысяч человек. Из них свыше 9 тысяч — на площади Революции. Примерно три тысячи вологжан собрались на зажжение  Дедом Морозом и артистами московского театра «Огненные люди» главной новогодней ели города. Около 3,6 тысячи человек встречали зимнего волшебника во время его путешествия по микрорайонам. 

Тэги: Туризм

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