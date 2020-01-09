Новую книгу стихов Наты Сучковой представят в Вологде 12 января

Презентация новой книги стихов Наты Сучковой «Страна» пройдёт 12 января в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде.

— Книга вышла в издательстве «Воймега». Тираж ограничен — в книжных магазинах вы это издание не найдете, — сообщается на странице мероприятия в социальной сети.

Ната Сучкова — российская поэтесса, член Союза российских писателей с 1998 года. Родилась и живёт в Вологде. Училась в школе № 24, закончила вологодский филиал МГЮА и Литературный институт имени Горького в Москве.

Начало мероприятия 12 января в 15.00 по адресу: Вологда, улица Чернышевского, 15. Вход свободный.