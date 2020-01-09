Городской фестиваль школьников и студентов пройдет в Вологде 25 января

09.01.2020 [Общество]

Фестиваль для школьников и студентов «ГУСС ФЕСТ» проведёт 25 января в Вологде Городской ученический совет самоуправления. По словам организаторов, мероприятие рассчитано на школьников от 13-14 лет, а также для студентов.

В программе фестиваля ролевая игра, квест, конкурсы и флэшмобы, в которых смогут принять участие все желающие. Также будет работать дискуссионный клуб, где будут обсуждать спортивные темы. На фестивале будет оборудована зона отдыха и фотозоны. Завершится мероприятие дискотекой.

Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация через интернет-форму.

Начало фестиваля «ГУСС ФЕСТ» 25 января в 13:00 по адресу: Вологда, ул. Ленинградская, 5.

Тэги: школьники, студенты, фестиваль

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