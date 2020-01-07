В Междуреченском районе подожгли свалку древесных отходов

В Междуреченском районе 6 января подожгли свалку древесных отходов вблизи деревни Врагово. Пламя охватило территорию общей площадью 1100 квадратных метров.

— Загорелись отходы деревообработки на открытой территории, принадлежность устанавливается, — сообщают в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Сигнал о возгорании поступил около 18.40, спустя полчаса пожарные подразделения были на месте. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов, полностью потушить пламя, по данным областного УМЧС, удалось в 23.45.

Около двух часов ночи 7 января в группе районной газеты «Междуречье» в соцсети появилось видео с места пожара, снятое корреспондентом Алексеем Ветюковым. По словам местных жителей, горбыль в этом месте горит уже не первый раз.

По предварительным данным областного УМЧС, причиной пожара стал поджог.