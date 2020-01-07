В Междуреченском районе подожгли свалку древесных отходов

07.01.2020 [Происшествия]

В Междуреченском районе 6 января подожгли свалку древесных отходов вблизи деревни Врагово. Пламя охватило территорию общей площадью 1100 квадратных метров.

— Загорелись отходы деревообработки на открытой территории, принадлежность устанавливается, — сообщают в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Сигнал о возгорании поступил около 18.40, спустя полчаса пожарные подразделения были на месте. Ликвидация пожара продолжалась несколько часов, полностью потушить пламя, по данным областного УМЧС, удалось в 23.45.  

Около двух часов ночи 7 января в группе районной газеты «Междуречье» в соцсети появилось видео с места пожара, снятое корреспондентом Алексеем Ветюковым. По словам местных жителей, горбыль в этом месте горит уже не первый раз. 

 

 

По предварительным данным областного УМЧС, причиной пожара стал поджог. 

 

Тэги: пожар, деревообработка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде изменились маршруты автобусов №№ 15 и 36
В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской
Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января
Троллейбусными перевозками в Вологде будет заниматься муниципальное ПАТП-1
В Вологодском районе при пожаре в деревянном доме погибла пенсионерка
Пропавшего в Череповецком районе рыбака обнаружили мертвым
В Харовском районе 1 января двое мужчин погибли при пожаре в вагончике
Жители центра Сокола встречали Новый год без электричества
18-летняя девушка погибла в ДТП в Вытегорском районе
Автомобиль службы спецсвязи и автобус №7 столкнулись в Вологде
05.01.2020 [Общество]

Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января

3559
0
06.01.2020 [Экономика]

Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"

2003
0
04.01.2020 [Происшествия]

В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской

4706
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Междуреченском районе подожгли свалку древесных отходов
Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде
Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей
Хоккейная "Северсталь" обыграла хабаровский "Амур" со счетом 2:1
Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"
В Вологде продолжаются интерактивные экскурсии по микрорайонам города
Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января
 


31.12.2019 [Общество]

«Дети с придирками дёргают за бороду». Вологжане рассказали, каково это - быть сказочным персонажем

2497
0
07.01.2020 [БлогоVO]

«Давайте детей лечить из бюджета, на иллюминацию собирать смс-ками!»

180
0
06.01.2020 [Обзор Прессы]

В Череповце бывший моряк делает самые суровые игрушки из железа

612
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика