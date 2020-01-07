Три человека получили травмы в ДТП на улице Чернышевского в Вологде

Три человека, включая годовалого ребенка, получили травмы в столкновении автомобилей «Рено» и «Ховер» на улице Чернышевского в Вологде. ДТП произошло 7 января около 10.40 у дома № 143.

— По предварительной информации женщина 1950 г. р., управляя автомобилем Рено Сандеро, двигаясь со стороны центра в сторону ул. Железнодорожной, совершила столкновение с автомобилем Ховер под управлением мужчины 1993 г. р., — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В аварии получили травмы 69-летняя женщина, управлявшая «Рено», девочка 2018 года рождения, которая находилась в детском удерживающем устройстве на заднем сидении иномарки, а также 26-летняя пассажирка «Ховера».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.