Житель Вологды перевел незнакомке из интернета 40 тысяч рублей

07.01.2020 [Происшествия]

61-летний житель Вологды перевел женщине, с которой познакомился в интернете, 40 тысяч рублей. После этого новая знакомая перестала выходить на связь.

Пенсионер рассказал полицейским, что познакомился с женщиной на одном из сайтов и пригласил к себе в гости. Подруга по переписке попросила денег на алкоголь и еду, чтобы взять их с собой. 

— Житель областного центра перевел ей 40 тысяч рублей и стал готовиться к застолью. Время шло, а женщина все не ехала, ее телефон тоже был выключен. Только тогда мужчина понял, что попася на удочку мошенников, -сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вологжанин пришел в полицию и написал заявление о мошенничестве. Ведется поиск злоумышленников.

Тэги: мошенничество

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