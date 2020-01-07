Хоккейная "Северсталь" обыграла хабаровский "Амур" со счетом 2:1

07.01.2020 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 5 января в Череповце и завершилась со счётом 2:1 в пользу «жёлто-чёрных».

Гости первыми открыли счёт в середине первого периода. Спустя минуту Владислав Кодола воспользовался ошибкой соперника, перехватил шайбу в чужой зоне, отправил её на пятачок перед воротами, где уже Александр Петунин отправил игровой снаряд в противоход вратарю. А окончательный счёт в начале третьего периода установил Александр Бодров.

«Северсталь» в этом пятиматчевой новогодней домашней серии одержала три победы, выиграв у ХК «Сочи» (4:2), СКА (3:2 в овертайме), и у «Амура», а так проиграв «Трактору» (2:4) и минскому «Динамо» (2:3).

Впереди у череповчан выездная серия по маршруту Рига — Хельсинки. Ближайший матч «Северсталь» проведет 8 января против рижского «Динамо».

Тэги: хоккей

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