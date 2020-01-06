Администрация Вологды продает свои акции в фирме "Вологдаагрострой"

Администрация Вологды выставила на продажу свою долю в АО "Акционерная Агростроительная Компания "Вологдаагрострой". Это строительная фирма, гендиректором которой является депутат гордумы от "Единой России" Владимир Корытин.

Аукцион назначен на 27 января. Город продает все свои акции в этой компании - 443 штуки - по начальной цене 190 825 рублей. В сообщении о проведении аукциона указано, что уставной капитал "Вологдаагростроя" составляет 100 015 500 рублей. В нем также сказано, что недвижимое имущество, принадлежащее фирме на праве собственности, указано в приложении № 2, но сообщение заканчивается приложением № 1.

Согласно данным "Контур.Фокус", одним из учредителей "Вологдаагростроя" было ООО "Проектно-технический центр" Тимура Меднова (ред. - бывший депутат гордумы и владелец ТЦ "Золотой ключик"), которое с октября 2019 года находится в стадии ликвидации.

Напомним, в 2013 и 2014 гг. вологжане устраивали пикеты против незаконного строительства 15-этажного дома на Пречистенской набережной, 72/74, который возводил "Вологдаагрострой". По нормам, в этом месте можно было строить дома не выше пяти этажей, однако в итоге там все равно появилась 15-этажка.

В 2003 году из здания "Вологдаагростроя" на улице Конева, в котором была собственная служба охраны, украли 1,1 млн рублей.