В Вологде продолжаются интерактивные экскурсии по микрорайонам города

В январе в Вологде возобновились интерактивные экскурсии по микрорайонам города. Напомним, этот проект начался в сентябре прошлого года, его реализует Ассоциация ТОС Вологды и Центр по работе с населением при поддержке Фонда президентских грантов.

8 января в 11.00 начнется экскурсия по Заречью «И за рекой люди живут. Истории Заречья». Место встречи - в «Доме с лилиями» на ул. Чернышевского, 17.

22 января в филиале КДЦ «Забота» на ул. Преображенского, 49 покажут видеосюжет «История Ковырино: от барской усадьбы до наших дней». Начало в 14.00

25 января в 13.00 начнется экскурсия «Частица большой Вологды. Говорово». Место встречи – школа № 30 на ул. Костромская, 6.

Все экскурсии бесплатные, но нужно сообщить о своем участии в группе в соцсети ВКонтакте. Там же можно посмотреть фотоальбомы, посвященные прошедшим прогулкам по Вологде.