Жителей Кузино перестанут возить в Великий Устюг на теплоходе с 5 января

С 5 января в Великоустюгском районе прекращаются регулярные рейсы теплохода из Кузино в Великий Устюг и обратно. Как объясняют чиновники, причины — понижение уровня воды в Северной Двине и сложная ледовая обстановка.

— Убедительно просим всех заинтересованных в данном маршруте спланировать свою жизнедеятельность с учетом прекращения речных перевозок с 5 января, — написала 3 января администрация Великоустюгского района в своей группе в соцсети.

В экстренных случаях жителей заречной части будут доставлять в районный центр с помощью судна на воздушной подушке. Чтобы его вызвать, следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону в Великом Устюге 2-25-45.

— А если никак не спланировать свою жизнедеятельность с учётом прекращения речных перевозок? Тогда как? Отпуск давно закончился, за свой счёт не дают по по профнеобходимости, дом оставить нельзя, и чего? Как спланировать? Нам же обещали и мы поверили, что если катер не сможет перевозить, будут работать « подушки». Зачем обманывать народ? Зачем закупили СВП? Только для пациентов ЦРБ? Видимо, слишком накладно получается выполнять обещания, лучше про них забыть? — пишет в комментариях к объявлению о закрытии перевозок Тамара Лаптева.

Как ранее сообщал Newsvo, проблема транспортного обеспечения жителей Кузино и других населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки в Устюге, остро встает каждый год. Устойчивой связи с райцентром нет, при этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге. В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. В межсезонье людей перевозят судна на воздушной подушке.

Есть еще один вариант - ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги. Весной после закрытия ледовой переправы некоторые жители заречной стороны переходят реку по льдинам, рискуя жизнью. В декабре 2018 года губернатор Вологодской области заявил, что мост в Кузино строить не будут, так как это экономически невыгодно и неэффективно.