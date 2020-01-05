Фестиваль колокольной музыки пройдет в Тотьме 6 и 7 января

Третий международный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» пройдет в Тотьме 6 и 7 января.

— Десять звонарей из Вологодской, Псковской, Московской, Рязанской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Латвии продемонстрируют свои умения и создадут в праздничной Тотьме атмосферу подлинного Русского Севера, — сообщает сайт администрации Тотемского района.

Площадками фестиваля станут звонницы Входоиерусалимского храма (ул. Кирова, 15а) и храма Успения (набережная Кускова, 7), а утром 7 января — колокольня храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Усть-Печеньга Тотемского района.

Подробная программа новогодних мероприятий в Тотьме - на сайте районной администрации.