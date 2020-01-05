Пропавшего в Череповецком районе рыбака обнаружили мертвым

05.01.2020 [Происшествия]

У острова Ваганиха на Рыбинском водохранилище 4 декабря нашли тело пропавшего рыбака. Спасатели во время патрулирования заметили место провала мотобуксировщика с санями, позднее во время водолазных работ подо льдом найден мертвый мужчина.

— При сотрудниках полиции труп был опознан родственниками. Им оказался рыбак, пропавший 29 декабря 2019 года, — сообщает Спасательная служба Череповца. 

Известно, что 40-летний мужчина 29 декабря ушел из дома в Череповце по ул. Парковая. Последний раз его видели в этот день около 16.00 у яхт-клуба. С тех пор местонахождение череповчанина было неизвестно.

Тэги: гибель человека, рыбаки

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