Пропавшего в Череповецком районе рыбака обнаружили мертвым

У острова Ваганиха на Рыбинском водохранилище 4 декабря нашли тело пропавшего рыбака. Спасатели во время патрулирования заметили место провала мотобуксировщика с санями, позднее во время водолазных работ подо льдом найден мертвый мужчина.

— При сотрудниках полиции труп был опознан родственниками. Им оказался рыбак, пропавший 29 декабря 2019 года, — сообщает Спасательная служба Череповца.

Известно, что 40-летний мужчина 29 декабря ушел из дома в Череповце по ул. Парковая. Последний раз его видели в этот день около 16.00 у яхт-клуба. С тех пор местонахождение череповчанина было неизвестно.