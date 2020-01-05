Хоккейная «Северсталь» проиграла «Динамо» из Минска со счетом 2:3

Игры Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги возобновились после новогодних праздников. Череповецкая «Северсталь» в первом матче года принимала «Динамо» Минск. Ведя в счёте 2:0, в первом периоде отличился Кирилл Капустин, в начале второго Юрий Трубачев увеличил преимущество череповчан, но потом "желто-чёрные" пропустили три шайбы подряд. Итоговый счет - 2:3.



«- «Динамо» с победой. У меня было другое видение этой игры. Мы очень плохо играли первый период и выиграли, хорошо играли второй, где единственная ошибка привела к голу в наши ворота. Две полуошибки, когда мы пропускали второй гол: после неточной передачи в своей зоне, получился проброс и проигранное вбрасывание. Удаление, которое мы получили, было очень глупое, рикошет, который привёл к третьей шайбе в наши ворота. Значит, где-то недоработали, недонастроили команду. Сетовать на везение или невезение смысла нет. Лишний раз хочется извиниться перед болельщиками за результат. Опять только собрали их, только они начали хорошо за нас болеть, а результата нет.», - отметил главный тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru



5 января череповчане завершат домашнюю серию матчей, игрой против хабаровского «Амура».

