18-летняя девушка погибла в ДТП в Вытегорском районе

Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Вытегорском районе. Авария произошла 5 января в 4.45 на 320 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

— По предварительной информации молодой человек 1994 г. р., управляя автомашиной Фольксваген Пассат, совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору линии электропередач, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка машины. Травмы получил водитель и 17-летняя девушка, также ехавшая в «Фольксвагене».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.