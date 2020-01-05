18-летняя девушка погибла в ДТП в Вытегорском районе

05.01.2020 [Происшествия]

Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Вытегорском районе. Авария произошла 5 января в 4.45 на 320 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск.

— По предварительной информации молодой человек 1994 г. р., управляя автомашиной Фольксваген Пассат, совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору линии электропередач, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка машины.  Травмы получил водитель и 17-летняя девушка, также ехавшая в «Фольксвагене».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Тэги: ДТП, гибель человека

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