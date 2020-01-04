В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской

04.01.2020 [Происшествия]
В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской

В Вологде загорелся многоквартирный деревянный дом на улице Красноармейской, 6. Вызов пожарным поступил около 14.30.

По предварительным данным областного УМЧС, одна из жительниц дома погибла, еще одна, 80-летняя пенсионерка, госпитализирована с ожогами. Девять человек эвакуировались сами. Огонь повредил две квартиры на втором этаже и одну на первом

Какая из квартир загорелась и что стало причиной возгорания, пока не известно.

Дом был построен в 1940 году, аварийным не признан.

Дочь попавшей в больницу с ожогами пенсионерки, Алла Касецкая, написала в соцсети, что их семья нуждается в помощи:

- Друзья мои, у нас сгорел дом. Полностью. Все вещи и документы. Мама обгорела, сейчас в больнице. Кто может чем-то помочь (вещи, одежда деньги) будем очень благодарны. Карта привязана к телефону 89535208483. Сыну нужны школьные принадлежности (все).

Новость обновляется.

Тэги: пожар
Фото областного УМЧС.

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