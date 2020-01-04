Мошенники обманули вологжанок, пообещав им подарок и билет на новогоднее представление

04.01.2020 [Происшествия]

В новогодние праздники в Вологодской области зафиксировано несколько случаев дистанционных мошенничеств. Аферисты действуют по давно отработанным схемам.

Так, 3 января в полицию поступило четыре заявления от обманутых жителей, общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 67 тысяч рублей.

В Вологде 61-летняя пенсионерка поверила мошенникам, которые под предлогом получения подарка от одного из банков убедили ее сообщить им данные карты и коды СМС-сообщений. В итоге со счета женщины было списано около 26 тысяч рублей.

46-летняя жительница Череповца перевела неизвестному 4 тысячи рублей за билет на новогоднее представление. После этого мужчина перестал выходить на связь, а билет череповчанка так и не получила.

69-летняя пенсионерка из Харовского района получила предложение в соцсети поучаствовать в викторине, в которой якобы можно было выиграть денежный приз от одного из банков. Не проверив информацию и не позвонив в банк, женщина написала данные своей банковской карты и коды СМС-сообщений. У нее списали 1700 рублей. Ранее, 1 января, в соцсети обманули пенсионерку из Вологды. Неизвестный взломал страницу ее знакомого и попросил в долг 5 тысяч рублей. Вологжанка перевела указанную сумму на счет. 

У 43-летнего вологжанина похитили 35 тысяч рублей, подробностей УМВД не сообщает:

- Мужчина сообщил, что в телефонной беседе неизвестный путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом покупки товара похитил у него 35 тысяч рублей. Данная информация проверяется оперативниками. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, злоумышленников ищут.

Тэги: мошенничество

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