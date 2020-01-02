В Харовском районе 1 января двое мужчин погибли при пожаре в вагончике

02.01.2020 [Происшествия]

Вечером 1 января двое мужчин погибли при пожаре в Харовском районе. Загорелся металлический вагончик на улице Механизаторов на станции Семигородняя. По данным областного УМЧС, сообщение о возгорании поступило в 22:15, через две минуты пожарные были на месте.

Вагончик не электрифицирован. По предварительным данным областного УМЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибших. В УМЧС сказали, что их фамилии установлены, но данных о том, кто это и что они делали в вагончике, нет.

Тэги: пожар, курение, гибель человека

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