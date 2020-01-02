В Череповецком районе утонули два снегохода

Около деревни Нова Череповецкого района 1 января затонули два снегохода. Происшествие случилось около 17 часов.

Сначала под лед провалился снегоход с двумя рыбаками. Это увидели их друзья, которые рыбачили на втором снегоходе, и бросились на помощь. Однако второй снегоход тоже провалился под лед, четверо мужчин оказались в воде.