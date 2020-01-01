В Вологде изменились маршруты автобусов №№ 15 и 36

С 1 января в Вологде изменились маршруты двух автобусов - 15 и 36.

Автобус №15 «Евковская – парк Рождественский» теперь следует через остановки: Архангельская - Конева - Герцена - Октябрьская - Ленинградская - Псковская - Возрождения. Промежуточные остановочные пункты: «Архангельская», «Воркутинская», «Школа», «Беляева», «Рабочая», «Яшина», «Пирогова», «Зосимовская», «Золотой ключик», «ТЮЗ», «Кирова», «Гончарная», «Петина», «Ярославская», «Новгородская», «Костромская», «Псковская», «Возрождения», «Ягодная» (Южный мкр., троллейбусное депо).

Маршрут автобуса №36 «Евковская - с/о Авиатор» продлён до остановочного пункта «Евковская» на улице Архангельской.

Расписание обоих автобусов выложено на сайте ПАТП-1.