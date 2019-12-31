В Устюжне полицейские спасли провалившегося под лед подростка

31.12.2019 [Общество]
В Устюжне полицейские спасли провалившегося под лед подростка

В Устюжне спасли провалившегося под лед подростка. Дети катались на коньках.

К сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который сообщил, что на реке Ворожа дети вышли на лёд. Подъехав к указанному месту, полицейские увидели, что дети катаются по льду на коньках.

— В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь. Оказалось, что под одним из них проломился лед. Лейтенант полиции Егор Першин прыгнул в образовавшуюся полынью и вытащил подростка из воды. Его коллега капитан полиции Дмитрий Богодаев завернул мальчика в свой бушлат и усадил в служебный автомобиль, -сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники ДПС срочно доставили его в медицинское учреждение. Жизни мальчика ничто не угрожает. 

Тэги: провалился, лед, подростки
Фото пресс-службы областного УМВД

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