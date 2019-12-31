Дом обманутых дольщиков по улице Сосновой, 6/8 в поселке Кувшиново достроен

31.12.2019 [Общество]
Дом обманутых дольщиков по улице Сосновой, 6/8 в поселке Кувшиново достроен

Администрация Вологодского района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома обманутых дольщиков по улице Сосновой, 6/8 в поселке Кувшиново. Завершением строительства занималась компания «Горстройзаказчик».

По данным пресс-службы регионального правительства, шестиэтажный кирпичный 206-квартирный дом сейчас полностью достроен, подключен к коммуникациям, выполнены отделочные и сантехнические работы, благоустроена придомовая территория. 

«Это один из самых больших объектов среди тех, где мы восстанавливаем права обманутых дольщиков: 185 договоров долевого участия с физическими лицами, 161 дольщик. На инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области в ноябре 2018 года был определен и утвержден инвестор, которым стал один из крупнейших застройщиков региона — компания „Горстройзаказчик“. Они отозвались на нашу проблему. И сегодня мы видим — она решена», — подчеркнул председатель правительства области Антон Кольцов.

Как ранее сообщал NewsVo, взамен ЗАО «Горстройзаказчик» предоставлено  право получить три земельные участка на территории Вологды в аренду без проведения торгов, в связи с разделением дома на три секции.Кроме того, ему выделены субсидии для технологического подключения объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

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Тэги: обманутые дольщики, СУ-13
Сюжет: обманутые дольщики в Кувшиново
Фото пресс-службы правительства Вологодской области

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