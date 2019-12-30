В Вологодском районе водитель иномарки насмерть сбил 89-летнего пешехода

89-летний пешеход погиб на дороге в Вологодском районе. ДТП произошло утром 30 декабря на 58 километре автодороги Вологда — Медвежьегорск.
По предварительным данным областного УМВД, 58-летний водитель «Митсубиси» во время обгона не справился с управлением, допустил занос и совершил наезд на пешехода, который шел по обочине навстречу авто.
— В результате ДТП пострадал пешеход, позже от полученных травм он скончался в машине скорой помощи. В результате ДТП иномарка съехала в кювет, — сообщает пресс-служба областного УМВД.