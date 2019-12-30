Хоккеисты из Вологды вышли в полуфинал международного детского турнира в Канаде

30.12.2019 [Спорт]

Хоккейный клуб «Вологда-2005» участвует в турнире Bantam-Midget Tournament в канадском городе Уинсон. Вологодские ребят сыграли уже три матча с «Риверсайд Рейнждерс», «Саутпойнт Кэпиталз» и «Белль Ривер Джуниор Канадиенс» и вышли в полуфинал. Игра состоится 30 декабря в 19.00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Матч ежегодного турнира Bantam-Midget между командами «Вологда-2005» и канадской «Рочестер Рэттлерс» завершился со счетом 5:1 в пользу вологжан. Поддержать вологодскую команду, единственного представителя России, пришла местная русская диаспора.

«Первые два периода шли в примерно равной борьбе с преимуществом то одной, то другой команды. В концовке первого периода успеха достиг сольный проход Никиты Белицына по центру. Во втором, пожалуй, больше атаковали канадцы, но шайб никто не забросил. Третий период начался с того, что соперник выиграл стартовое вбрасывание и в атаке с хода сравнял счет. Но через пять минут свой момент реализовали и наши ребята, а вскоре в течение минуты отправили в чужие ворота еще две шайбы. Не обошлось и без стычки. А точка в матче была поставлена незадолго до финальной сирены - наша команда реализовала преимущество «5 на 3», - рассказали в пресс-службе Вологодской городской федерации хоккея.

ХК «Вологда-2005» со счетом 7:3 обыграл «Саутпойнт Кэпиталз», потерпел поражение в игре с «Белль Ривер Джуниор Канадиенс».

60-й юбилейный турнир проводится среди юношеских команд 2004 года рождения по силе команд в четырех категориях. Вологжане соревнуются в категории «Миджет Майно». Пока наша команда идет в группе на втором месте.

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