«Дети с придирками дёргают за бороду». Вологжане рассказали, каково это - быть сказочным персонажем

Егор Мохов

В преддверии Нового года Newsvo пообщался с жителями Вологды, которые уже не раз играли роли новогодних сказочных персонажей. Каково это — создавать людям праздник, с какими трудностями приходилось сталкиваться, рассказали волонтер благотворительного фонда Андрей Копышев, актер Анатолий Михасик и педагог Ольга Фролова.

Андрей Копышев — паллиативный Дед Мороз

Вологжанин Андрей Копышев впервые надел костюм Деда Мороза пять лет назад, когда в фонде «Хорошие люди» заработал проект «Паллиативный Дед Мороз». В рамках этой акции волонтеры в новогодних костюмах поздравляли лежачих больных на дому - тех, кто из-за болезни не выходит из дома, не встает с кровати и нуждается в посторонней помощи.

«Люди в одиночестве находятся годами, к ним приходят только из службы социальной поддержки — изо дня в день, из года в год… Мы решили, что это поможет показать людям, что они нужны кому-то, что они не брошены», - рассказал Newsvo Андрей.

В один из первых выездов Андрей посетил первую учительницу композитора Валерия Гаврилина Татьяну Томашевскую.

«Мы пришли, и работник социальной службы спросила: «А вы знаете кто перед вами? А вот посмотрите на стену!». А на стене «иконостас» фотографий с разными известными людьми, кого только там нет. Вот, пожалуйста, педагог, которая вывела в жизнь Валерия Гаврилина».

Почти не было случаев, когда паллиативного Деда Мороза принимали плохо — в основном люди были очень рады, просили приезжать еще. Андрей рассказывает, что вместе с подопечными они пели песни, рассказывали стихи, могли просто поговорить о жизни.

Андрей Копышев в роли паллиативного Деда Мороза. Фото из группы фонда «Хорошие люди» в соцсети

Анатолий Михасик — Дед Мороз

Актер Анатолий Михасик, более пятидесяти лет отдавший игре на сценах Вологодского драматического театра и Театра для детей и молодежи, впервые надел костюм Деда Мороза в еще 1970-х годах.

«Первая ёлка в школе у меня была довольно-таки неудачная. Меня обвинили в том, что я был не готов, что я изменил сценарий и так далее… А до этого у меня были детские садики», — вспоминает Анатолий Иванович.

Работники детских садов приходили в театр, приносили сценарии и искали человека, который смог бы сыграть Деда Мороза на утренниках.

«Своего костюма у меня практически никогда не было. Единственное, что я смог сделать, я заимел парик, усы, брови — то, что необходимо для грима. Что-то брал в театре, а иногда костюмы находились в детских садах».

Одним из элементов костюма Анатолия Ивановича была лампочка на накладном носу.

«Это не моя придумка. Я взял её из своего детства: у меня папа был военнослужащий и как ребёнок, живущий в военном гарнизоне, я приходил на ёлочные представления. Был там такой старшина Куренков, который был Дедом Морозом, у него загорался нос. По сценарию все Деды Морозы обычно танцуют «русского» (народный танец — ред.). Когда он танцевал, у него загорался нос, а потом он просил детей подуть на него. Нос гас, а потом вдруг опять загорался. Это у меня осталось в детских воспоминаниях».

Актёр решил использовать эту модификацию в своей работе и попросил одного из электриков соорудить необходимое устройство с лампочкой. Выключатель разместили в перчатке на правой руке.

В определённый момент в устройстве понадобилось заменить батарейку, но того, кто соорудил систему, не было на месте, и актёр обратился к другому электрику.

«Он подключил свежую батарейку, и нос у меня начал гореть так, как горят прожектора у тепловозов», — вспоминает Анатолий Иванович.

Отработав ёлку с новым аккумулятором, Дед Мороз вдруг обнаружил, что лампочка расплавила накладной нос и обожгла лицо.

«А это как раз был день, когда драматическому театру в Вологде вручали орден, а я должен был со знаменем выходить и держать его, пока Дрыгин прикреплял орден на наше театральное знамя. А у меня на носу была чёрная ямочка. Пришлось её гримом закрывать. Такая память у меня осталась на всю жизнь».

Анатолий Михасик читает детям отрывки из сказок в рамках областной акции «Читать – это здорово». Фото cultinfo.ru

Ольга Фролова — Снеговик

Ольга уже более двадцати лет работает педагогом в разных учреждениях, в данный момент — с детьми с интеллектуальными нарушениями. Сама она никогда не одевалась Дедом Морозом, поскольку, по её словам, «рост не позволяет». На новогодних утренниках Ольга чаще появляется в костюме снеговика.

«Потому, что лицо круглое! Домовёнок Кузя, снеговик — это всё мои роли», — рассказывает Ольга.

Представление Деда Мороза как персонажа для детей в младших группах детского сада или для детей с интеллектуальными нарушениями — отдельная проблема для воспитателей. Чтобы не напугать ребёнка, педагоги в первую очередь дают воспитанникам потрогать и, возможно, даже примерить отдельные элементы костюма.

«Мы, например, если вводим снеговика, даём детям потрогать шапку, примерить нос снеговика и тогда, когда персонаж входит в утренник, это не напугает и не травмирует ребёнка. Для контраста доброму Деду Морозу в утренники таким же образом воспитатели вводят «вредничающих» персонажей - лису, ворону, Бабу Ягу и других», — поясняет Ольга.

После таких утренников дети обычно рассказывают старшим братьям и сёстрам о том, что Дед Мороз — ненастоящий, и его роль играет воспитатель.

Старшие дети, в свою очередь, начинают это проверять:

«Они уже с придирками дёргают за бороду… Бедные Деды Морозы…», — добавила Ольга.