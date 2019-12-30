Разрешение на работу таксистом в Вологодской области подешевеет с 2020 года

30.12.2019 [Общество]

Стоимость получения разрешения на работу таксистом в Вологодской области снизится в два раза — с 1000 до 500 рублей, сообщает сайт регионального правительства.

С 1 января 2020 года вступают в силу соответствующие изменения в постановление правительства области № 999, регулирующее порядок выдачи разрешений «на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Кроме того, сокращается срок выдачи разрешения. Теперь он будет составлять не более 25 дней со дня подачи заявления в случае подачи его в форме электронного документа через сайт госуслуг.

Выдачу разрешений с 2011 года осуществляет департамент дорожного хозяйства и транспорта области. В 2018 году выдано 355 разрешений, в 2019 — 393 разрешения.

На конец декабря 2019 года общее количество действующих разрешений на территории Вологодской области — 1048.

Тэги: такси

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