В Вологодском районе суд обязал администрацию поселения снести семь аварийных домов

Администрацию Спасского сельского поселения через суд обязали снести семь аварийных расселенных домов.

— Снос строений в установленный региональной адресной программой Вологодской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 гг. в срок не осуществлен. Аварийные здания находятся в полуразрушенном состоянии и представляют опасность жизни и здоровью людей, проживающих рядом, а также опасность для сохранности имущества третьих лиц, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокурор района направил исковое заявление в суд, в котором потребовал обязать администрацию Спасского сельского поселения снести дома. Суд требования прокурора удовлетворил, дома должны быть снесены в срок до 1 мая 2020 года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.