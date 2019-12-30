Житель Великого Устюга расплатился по карточному долгу свертком с марихуаной

Жителя Великого Устюга осудили за незаконное хранение наркотика и попытку сбыть запрещенное вещество в исправительном учреждении. Мужчина перебросил сверток с марихуаной за забор колонии, чтобы расплатиться по карточному долгу.

Судом было установлено, что устюжанин хранил в своей квартире на улице Водников марихуану массой не менее 12,23 грамма. Ночью 6 сентября 2018 года подсудимый подошел к забору исправительной колонии № 3 и перебросил сверток с марихуаной массой 2,35 грамма через забор. Однако сверток обнаружили и изъяли сотрудники исправительной колонии.

Вину в совершении преступления фигурант признал полностью.

— В ходе производства по делу К. пояснил, что наркотическое средство перебросил по просьбе одного из осужденных в счет погашения своего карточного долга, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде 5, 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.