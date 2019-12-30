Фотофорум «Пряники» пройдёт в Вологде 5 января

30.12.2019 [Происшествия]

Фотофорум «Пряники» пройдёт 5 января в здании молодежного центра ГОР.СОМ 35 в Вологде. Организатор мероприятия, фотограф Михаил Трапезников, уже не первый год проводит фотофорум при поддержке администрации города:

— Мы провели уже больше десяти «Пряников», — рассказал NewsVo Михаил Трапезников. — В основном он проходил в Вологде. Иногда даже по два раза в год. Два-три раза проводили его в Череповце и пару раз в Котласе.

По словам Михаила, в этот раз основной темой форума станет художественная и документальная фотография.

— Многие сначала воспринимали форум как образовательное мероприятие, — поясняет организатор. — Первое время люди ожидали увидеть здесь мастер-классы, получить полезные советы по съёмке. Но это не только образовательное мероприятие, но и возможность поделиться находками, «пряниками». Это скорее концертно-выступательный проект. Дело в том, что у фотографов редко выпадает возможность поделиться своими открытиями, рассказать о новом опыте. Форум создан для общения. У форума только два правила: бесплатное посещение для всех и открытый микрофон. Высказаться может каждый. Заранее оговариваем только тему и время выступления, чтобы составить график выступлений-презентаций.

В программе форума «Пряники» лекции:

Михаил Трапезников — «Думаем, что снимаем, и… снимаем, не думая!»

Нелля Трапезникова — «Творить или не творить?»

Слава Теребов — «Сверхширик»

Павел Учёнов  — «Про танцоров»

Полина Цветкова — «Фотография и живопись»

Вадим Шекун и Татьяна Фокина — «Пространство памяти»

Никитина Диана  — «Интуитивная фотография»

Татьяна Фокина — «С широко закрытыми глазами»

Организаторы сообщают, что точное расписание выступлений появится в группе мероприятия в соцсети в ближайшие дни.

Вход свободный.

Без возрастных ограничений

Тэги: форум, фотографии

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