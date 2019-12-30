В Вологодской области создали совет главврачей

30.12.2019 [Общество]

Совет главных врачей при департаменте здравоохранения создали в Вологодской области. 27 декабря состоялось его первое заседание.

— Новый консультивно-совещательный орган будет разрабатывать предложения по вопросам совершенствования политики в сфере здравоохранения, рассматривать инициативы медицинских организаций, обеспечивать согласованность действий департамента и медицинских организаций всех форм собственности в сфере охраны здоровья граждан, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

В состав совета вошли руководители 21 медицинской организации Вологды, Череповца и центральных районных больниц. На первом заседании председателем совета был избран главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков. Заместителем председателя избран главный врач областной клинической больницы № 2 Череповца Андрей Пулин.

Тэги: здравоохранение, врачи

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