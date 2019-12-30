Жительница Череповца получила ожоги при пожаре из-за пьяного курения

30.12.2019 [Происшествия]

48-летняя женщина получила ожоги на пожаре из-за пьяного курения в Череповце. Инцидент произошел вечером 28 декабря в одной из квартир пятиэтажки на улице Вологодской.

Сигнал о возгорании поступил в 17.59, через шесть минут подразделения были на месте, к 18.20 пламя уже удалось полностью потушить. Загорелся диван в однокомнатной квартире на третьем этаже. Хозяйка жилища была госпитализирована с термическим ожогом туловища, верхних и нижних конечностей I-II степени, ингаляционной травмой. Огонь повредил диван и внутреннюю отделку квартиры.

По данным пресс-службы областного УМЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны пострадавшей. 

Тэги: пожар, пожар с пострадавшим

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