Хокейная «Северсталь» впервые с 2012 года обыграла СКА из Санкт-Петербурга

Хоккеисты череповецкой «Северстали» 29 декабря в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимали хоккейный клуба СКА из Санкт-Петербурга. «Металлурги» открыли счёт уже на третьей минуте матча. Андрей Алексеев нанес бросок, с которым не смог справится вратарь гостей Магнус Хелльберг. Петербуржцам удалось отыграться после гола Артёма Зуба.



Во вторые двадцать минут игры команды вновь обменялись заброшенными шайбами, только уже сначала игроки СКА вышли вперёд, а за две с половиной минуты до второго перерыва Владислав Кодола с ближнего «пятачка» сравнивает счёт. Уже на первых секундах овертайма гости могли одержать победу, но хозяев площадки спас вратарь Владислав Прдъяпольский. А победной для «желто-черных» стала шайба Гераськина, который за полторы минуты до конца дополнительной пятиминутки проехал вдоль ворот гостей и «занес» шайбу в дальний нижний угол. 3:2 — «Северсталь», в официальных матчах КХЛ, обыгрывает петербуржцев впервые с ноября 2012 года.



«Мы провалили начало, играли немного робко. Потом нас вдохновил гол. Мы хорошо проводили смены, помногу играли в чужой зоне и в своей. Победить могла любая команда, сегодня повезло нам. Но если обернуться назад, то 4 очка за 4 игры против СКА — это очень хороший показатель. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Всех с наступающим Новым Годом», сказал тренер «Северстали» Андрей Разин.



Следующий матч «Северсталь» проведет только 4 января. В этот день череповчане примут минское «Динамо».