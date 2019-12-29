В МИД России появился департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет специализироваться на международной информационной безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook:

- Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях. Подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере, работу в двустороннем формате, а также международно-политические аспекты использования интернета.

Департамент также займётся подготовкой предложений по совершенствованию нормативной правовой базы сотрудничества с другими странами, международными организациями и компетентными неправительственными организациями в области информационной безопасности.

Согласно указу Путина, число сотрудников центрального аппарата российского МИД увеличивается с 3 358 человек до 3 391 человека.