В Тотемском районе водитель УАЗа выехал на встречку и врезался в КамАЗ с пьяным мужчиной за рулем

ДТП с участием четырех машин, одна из которых — полицейская, произошло утром 28 декабря на трассе в поселке Мясокомбината в Тотемском районе.

По предварительным данным областного УМВД, около 8 часов утра 48-летний водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ. От удара УАЗ отбросило на две машины, стоявшие на обочине — ВАЗ и остановившую его за нарушение правил дорожного движения служебную «Ладу Гранта» ГИБДД.

— В результате ДТП водитель автомашины УАЗ получил различные травы и госпитализирован. Также в медицинское учреждение с подозрением на травму колена направлена пассажирка КАМАЗ, женщина 1996 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось также, что водитель грузовика, в который врезался УАЗ, был пьян. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило порядка 0,90 мг/л. На водителя КамАЗа был составлен протокол.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как рассказали NewsVo в пресс-службе областного УМВД, с полуночи в регионе произошло уже семь ДТП, после которых их участникам потребовалась помощь медиков и восемь ДТП с материальным ущербом. Полицейские просят водителей учитывать погодные условия, быть внимательными и осторожными на дороге.