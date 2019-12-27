Пенсионеры из Устюжны подарили городу ёлку, которая росла возле их дома

Жители Устюжны Валентина и Юрий Егоровы подарили администрации города ёлку, которая росла с их домом. Дерево установили на главной площади города и нарядили, сообщает официальная группа Устюженского района в соцсети.
— Когда мы переехали на эту улицу, у нашего дома росла маленькая ёлочка. Но за сорок с лишним лет она приобрела внушительные размеры, а мы стали пенсионерами. Ночами, когда сильный ветер, очень шумит, а сон у нас теперь чуткий. Да и боимся, что может упасть на дом, поэтому решили, что Новый год самый лучший повод расстаться с нашей красавицей» — рассказала Валентина Ивановна.
Спил, доставку и установку ёлки выполнили добровольцы, бесплатно.
— Уже традиционно транспорт для доставки ёлки предоставил Иван Иванович Ситар. Предприниматель Олег Бронзов выделил кран. Работы по спилу и погрузке выполнили Евгений и Николай Безнины, Сергей Смирнов и Сергей Чирков, — сообщает городская администрация.