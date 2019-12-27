Ретропоезд привезет туристов из Москвы в Великий Устюг 28 декабря

27.12.2019 [Общество]

28 декабря в Великий Устюг прибудет поезд на паровозной тяге, который привезет туристов из Москвы, которые едут на вотчину Деда Мороза. На станцию назначения паровоз прибудет утром 28 декабря в 7.35, в обратный путь отправится вечером в этот же день в 20.15 и прибудет в столицу 29 декабря.

Поезд проведут, сменяя друг друга, действующие паровозы П36. В пути поезд сделает несколько остановок для проверки технического состояния паровоза, чистки топок, заправки углем и водой, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Советский локомотивный парк пополнился паровозами П36 в середине 1950-х годов. Он был самым современным для того времени советским пассажирским локомотивом на паровой тяге и позволил увеличить вес и скорость поездов.

 

Тэги: поезда, паровоз, Туризм

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