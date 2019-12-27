Жительница Шексны умерла от гнойной инфекции, пытаясь самостоятельно вылечить ожог

В Шекснинском районе 65-летняя женщина умерла от гнойной инфекции, которая стала осложением полученного ей ожога. Травму пенсионерка получила еще около двух месяцев назад.

— Со слов мужа, ожог она получила еще в октябре дома на кухне во время приготовления пищи — загорелся халат. От медицинской помощи отказалась, занимаясь самолечением, — сообщает районная газета «Звезда»

По факту смерти женщины проводится проверка, устанавливаются точные причины произошедшего.

По данным из открытых источников, сепсис - опасное осложнение ожоговой болезни, генерализованная гнойная инфекция, распространяющаяся по поврежденным тканям.