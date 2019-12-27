Экс-глава вологодского УМЧС Андрей Бессмертный стал директором «Крымавтотранса»

27.12.2019 [Общество]

Бывший руководитель вологодского управления МЧС Андрей Бессмертный стал директором государственного предприятия «Крымавтотранс», в ведении которого находятся автовокзалы и автостанции полуострова.

26 декабря нового директора представили вице-премьеру совета министров Крыма Юлии Жуковой и министру транспорта Крыма Сергею Карпову, сообщает пресс-служба предприятия.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области Андрей Бессмертный, будучи начальником регионального УМЧС, обвинялся в превышении полномочий. Дело, возбужденное в отношении него, было связано с внедрением в Вологодской области Комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения (КСБЖ), на которую были выделены сотни миллионов рублей, но она так и не заработала в срок.

— Расследование длилось почти два года, уголовное дело составляет 195 томов. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 части третьей — с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба. Он подписал акты выполненных работ и поставки оборудования, которые повлекли за собой ущерб на сумму 355 млн рублей, — рассказал в декабре 2017 года журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко.

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что система безопасности «как единый комплекс не может обеспечить выполнение целей и задач, установленных техническим заданием госконтракта, в полном объеме». То есть, по сути, система оказалась нерабочей.

В январе 2016 года, отвечая на вопрос журналистов, почему акт приемки системы подписали до устранения неполадок, Андрей Бессмертный ответил так:

— Было определенное давление, чтобы было подписано. И на меня, как на начальника главного управления. Поэтому мы получали гарантийные обязательства, чтобы были устранены недостатки.

В октябре 2016 года Андрей Бессмертный был уволен из МЧС.

1 ноября 2018 года Вологодский городской суд прекратил уголовное преследование в отношении Андрея Бессмертного. Как сообщается на сайте суда, дело было прекращено по амнистии.

Тэги: Бессмертный, МЧС

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