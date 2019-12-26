Картонажно-переплетное дело будут изучать на уроках труда в коррекционной школе №1 Вологды

В школе №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Пирогова в Вологде сделали ремонт и купили новое оборудование для уроков труда. Работы проведены в рамках нацпроекта «Образование».

Новое оборудование предназначено для трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям. Так, в школе уже идут занятия по профилям «Поварское дело», «Прикладное искусство», «Столярное дело» и «Цветоводство». Для этих направлений были закуплены новые швейные и вязальные машины, мольберты и станки для рисования, вышивки и бисероплетения. Полностью обновился кабинет поварского дела — он оснащен новой бытовой техникой. Кроме того, в образовательном учреждении в рамках реализации нацпроекта появился и новый профиль — картонажно-переплетное дело. Кабинет для этих занятий был создан с нуля, приобретены прибор для резания бумаги, переплетная машина, шредер.

«У нас делается большой упор на профориентацию. Наша цель, чтобы дети получили здесь полезные навыки, которые пригодятся им в их будущей профессии. Наши выпускники обучаются в ссузах как за пределами Вологды и области, так и в самой областной столице. Налажено тесное сотрудничество со строительным колледжем, с Губернаторским колледжем народных промыслов», — говорит директор общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 Надежда Чистова.

На обновление оборудования было выделено более 4 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Кроме того, на внебюджетные средства сделан ремонт в трех кабинетах, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Эта школа — старейшее учреждение Вологды. В декабре 2019 года ему исполнилось 108 лет. Замечательно, что школа стала участницей федерального проекта. Благодаря новому оборудованию — современному и безопасному — ребята смогут себя реализовать в разных сферах. Юные вологжане здесь не просто приобретают навыки жизни в быту, но и определяются с будущей профессией», — прокомментировал заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Сейчас в школе № 1 для учащихся с ОВЗ обучается более 350 детей с интеллектуальными нарушениями. Среди них около 200 детей имеют инвалидность. Обучают детей 53 квалифицированных педагога.