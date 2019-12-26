Олег Кувшинников: вологодскую сгущенку и черную икру поставляют на околоземную орбиту

26.12.2019 [Экономика]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, рассказывая журналисту «России 24» о бренде «Настоящий вологодский продукт», заявил, что произведенные в регионе сгущенку и черную икру поставляют на околоземную орбиту. 

— Очень важно, что продукция поставляется не только в зарубежные страны, но и даже на околоземную орбиту. Это наша черная икра, которая производится в Вологодской области, и это наше сокольское сгущеное молоко, которое тоже поставляется на орбиту. Это высочайшее качество, - говорит губернатор.

По словам Кувшинникова, в проекте сейчас принимают участие 74 предприятия, которые ставят отметку «Настоящий вологодский продукт» на 3600 наименований своих товаров.

— Это марка, которая широко известна за пределами Вологодской области, она поставляется в 60 регионов РФ и 39 стран, мы достигли рубежа в 5 млн долларов США по объемам поставок, мы производим продукцию на более чем 15 млрд рублей, — говорит Олег Кувшинников.

В России работает 204 магазина «Настоящий Вологодский продукт», из них 160 в Вологодской области, остальные — в других регионах (пять — в крупных городах-миллионниках).

26 декабря Олег Кувшинников принял участие в госсовете при президенте, на котором обсуждались опросы развития агропромышленного комплекса страны.

Весной 2018 года официальный паблик Вологодской области в соцсети также сообщал, что в рацион питания космонавтов на Международной космической станции включили вологодское масло. Доставлять его на орбиту собирались в герметичных упаковках объемом 75 мл. Один такой тюбик рассчитан на разовое совместное употребление всего экипажа МКС, в составе которого от 3 до 4 космонавтов. 

Тэги: настоящий вологодский продукт

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