26-летнего жителя Череповецкого района будут судить за незаконную рубку леса

В Череповецком районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке леса.

По материалам дела, незаконную порубку деревьев правоохранители обнаружили в сентябре 2019 года. Объём заготовленной древесины составил 38,53 куб. метра, а ущерб превысил 25 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний мужчина.

«Задержанный рассказал, у него с отцом недалеко от места вырубки была делянка, подъезд к ней был затруднен, поэтому молодой человек решили расширить дорогу. Для этого он вырубил лесные насаждения около дороги на расстояние 5 – 7 метров, а деревья сложил на дорогу», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Уголовное дело направлено в суд.