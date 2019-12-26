Новый проект для помощи социально незащищенным категориям граждан стартовал в Вологде. Проект «Фабрика добрых дел» — это совместный проект АНО комитет социально-правовой защиты «Защита. Забота. Закон» и общественной приемной депутата Антона Холодова.
«Как депутату ЗСО мне каждый день приходится помогать жителям со всей Вологодской области, которые обращаются в общественную приемную. С 2016 года мы получили 7 500 обращений! За два года работы моей приемной — выяснилось, что к нам приходят не только за тем, чтобы мы юридически решили их проблемы. Оказалось, что рядом с нами очень много людей, которым нужна и просто бытовая помощь в решении различных коммунальных сложностей», — комментирует Антон Холодов.
«Фабрика добрых дел» — это площадка, где люди не только могут получить помощь, но и сами оказать ее. Волонтёры проекта оказывают бесплатную помощь в коммунальных сложностях:
• Ремонт сантехники, замена прокладок, установка смесителей, батарей, унитазов.
• Ремонт электрики, установка светильников, розеток, выключателей;
• Сборка, починка мебели
• Поможем с доставкой небольших грузов
Проект направлен на тех, кто сегодня реально нуждается в помощи: пенсионеры, инвалиды, ветераны, матери-одиночки, многодетные и малоимущие семьи.
«Всех, кому нужна реальная помощь мы всегда ждем: г. Вологда, улица Марии Ульяновой, д. 13, каб. 10. Тел. 8 981 500-40-07, — рассказывает Антон Холодов, — А тех, кто сам хочет помогать, например, отвезти ребенка-инвалида в театр, мы будем очень рады видеть! Один в поле не воин, зато вместе мы — сила! И если мы объединимся, то можем сделать гораздо больше. Друзья, приходите помогать!».