Новый проект для помощи социально незащищенным категориям граждан стартовал в Вологде. Проект «Фабрика добрых дел» — это совместный проект АНО комитет социально-правовой защиты «Защита. Забота. Закон» и общественной приемной депутата Антона Холодова.

«Как депутату ЗСО мне каждый день приходится помогать жителям со всей Вологодской области, которые обращаются в общественную приемную. С 2016 года мы получили 7 500 обращений! За два года работы моей приемной — выяснилось, что к нам приходят не только за тем, чтобы мы юридически решили их проблемы. Оказалось, что рядом с нами очень много людей, которым нужна и просто бытовая помощь в решении различных коммунальных сложностей», — комментирует Антон Холодов.

«Фабрика добрых дел» — это площадка, где люди не только могут получить помощь, но и сами оказать ее. Волонтёры проекта оказывают бесплатную помощь в коммунальных сложностях:



• Ремонт сантехники, замена прокладок, установка смесителей, батарей, унитазов.

• Ремонт электрики, установка светильников, розеток, выключателей;

• Сборка, починка мебели

• Поможем с доставкой небольших грузов



Проект направлен на тех, кто сегодня реально нуждается в помощи: пенсионеры, инвалиды, ветераны, матери-одиночки, многодетные и малоимущие семьи.