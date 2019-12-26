Хоккейная "Северсталь" обыграла команду из Сочи со счетом 4:2

Череповецкая «Северсталь» прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию в Континентальной хоккейной лиги, обыграв 25 декабря ХК «Сочи».

Уже к середине первого периода счет был 2:0 в пользу «жёлто-чёрных». Сначала Владислав Кодола объехал ворота соперника, выкатился на пятачок и точно бросил, забив первый гол в матче. Затем два Егора, Яковлев и Морозов, при игре в большинстве удачно поборолись под воротами «южан», и последний смог удвоить преимущество «Северстали». Но ещё до первого перерыва гости сумели "вернутся" в игру и сравнять счёт.

Вновь выйти вперёд «Северстали» удалось во втором периоде, когда команда разыграла комбинацию в большинстве, которую завершил Егор Яковлев. А окончательный счёт в третьем отрезке игры установил Александр Петунин. 4:2 - «Северсталь» сумела прервать свою неудачную серию.

«Можно сказать, что сегодня получилась зеркальная игра с той, что была в Сочи (ред. - в ноябре). Половину игры провели хорошо, вели 2:0, но плачевно закончили – 2:4. Сегодня тоже хорошо начали, повели 2:0, но провалили один отрезок – 2:2. Как правильно заметил коллега, сегодня у нас сработало большинство, меньшинство хорошо отработало – это стало решающим фактором. В концовке без паники не обошлось, но уже более и более уверенно. Надо от чего-то оттолкнуться и хотелось бы от этой игры, чтобы ребята почувствовали уверенность. И то, как мы играли в третьем периоде, хочется перенести на дальнейшие игры», - сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Завершат календарный год череповчане игрой против питерского СКА, которая пройдёт в городе Череповце 29 декабря.