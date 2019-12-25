Живущие в США потомки вологодского крестьянина оплатили школьникам из Сямжи экскурсию в музей

25.12.2019 [Общество]

Американские потомки крестьянина из Вологодской губернии оплатили визит 30 сямженских школьников в музей «Семенково» под Вологдой. Так подросток из США решил поздравить детей из России с Рождеством и Новым годом.

— Вы спросите, почему письмо пришло именно в музей «Семёнково»? Потому что этого подростка зовут Шон, и он носит фамилию Копылов. Это потомок рода Копыловых — тех самых, чей дом стоит в первой линии музейной деревни и привлекает внимание многочисленных гостей музея яркостью фасадов, необычным балконом и подписной доской фронтона. «1881 год. Сей дом Василия Копылова», — сообщается на сайте архитектурно-этнографического музея.

Отец Шона, Андрей Копылов, говорит, что их семья постоянно следит за событиями музея через сайт «Семенково».

— Испытываем благодарность за сохранение нашего родового дома и хорошо знаем и доверяем людям, которые в нём работают и делают потрясающие программы для взрослых и детей. Не сомневаемся, что совместными усилиями нам удастся подарить вологодским школьникам незабываемые впечатления, веру в чудеса и сказку! Я рад, что мой сын выступил с таким предложением и готов всячески поддержать эту идею.

В ближайшее время дети из Сямженского района Вологодской области приедут в «Семёнково» на новогоднюю программу «Кладовая секретов Дедушки Мороза».

Тэги: благотворительность, Америка, Семенково, музей
Фото с сайта музея "Семенково"

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