Пассажиры авиарейса Казань-Череповец больше 19 часов ждут вылета

Авиарейс «Казань-Череповец», запланированный на 19.20 24 декабря, отменили из-за плохих метеоусловий в аэропорту прибытия. Пассажиры ждут вылета, который запланирован на вечер 25 декабря, в гостинице.

— На рейс было зарегистрировано 28 пассажиров, из них 1 ребёнок, 7 из них отказались от перелета и сдали авиабилеты. 21 пассажир размещен в гостинице, им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, — сообщает на своем сайте Татарская транспортная прокуратура.

Если погода улучшится, пассажиры отправятся в Череповец следующим рейсом, 25 декабря, в 19 часов 20 минут.