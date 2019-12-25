«Школа юного волонтера» заработает в Вологодской области в 2020 году

25.12.2019 [Общество]

В Вологде в феврале 2020 года стартуют занятия в рамках проекта "Школа юного волонтёра". Подростков ждут лекции по краеведению и волонтерству, творческая мастерская по мозаике, мастер-класс по реставрации, встречи с мастерами и экскурсии в отреставрированные здания.

Организаторы занятий - автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры и образования "Моё наследие" при поддержке Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

В школу приглашают учащихся в возрасте от 14 лет, у которых нет опыта добровольческой деятельности и которые хотят поближе познакомиться с темой сохранения объектов культурного наследия.

Пройти обучение можно как очно, так и заочно. Второй вариант будет удобен тем подросткам, у которых нет возможности посещать школу в Вологде или они живут в другом районе Вологодской области.

Для учащихся очной формы организаторы подготовили познавательную программу. Ребят ждут лекции по краеведению и волонтерству, творческая мастерская по мозаике, мастер-класс по реставрации, встречи с мастерами и экскурсии в отреставрированные здания.

- "Школа юного волонтёра" будет проходить в городе Вологде с 12 февраля по 20 апреля 2020 года. Пока что занятия планируются по средам (вечером) и субботам в феврале, а в марте и апреле - в один из выходных дней – сообщают организаторы в своей группе в соцсети.

Записаться в проект можно, заполнив специальную интернет-форму. Контактный телефон: 8 (921) 257-87-98.

Тэги: памятники архитектуры

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