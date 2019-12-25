Выставка «Питерских котов» художника Владимира Румянцева открывается в Череповце

Выставка картин художника Владимира Румянцева «Питерские коты» откроется 25 декабря в библиотеке имени Верещагина в Череповце.

— Коты Владимира Румянцева ведут яркую культурную жизнь — устраивают романтические свидания на крышах и прогуливаются по набережным Петербурга, ведут литературные беседы с Пушкиным, а затем запросто общаются с ангелами, — так описывает работы художника один из посвященных животным сайтов, — Они обожают распевать жестокие романсы и блюз под гитару или скрипочку и находят, о чем поболтать с цветами.

Как ранее сообщал NewsVo, Румянцев родился в Череповце в 1957 году, в 1972 его родители переехали в Санкт-Петербург. Там он окончил художественную школу, а затем — Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Жил и работал в северной столице.

Наибольшую известность Владимиру Румянцеву принесли картины, на которых изображены «Петербургские коты».

— 9 октября этого года Владимира Румянцева не стало, — сообщает страница библиотеки имени Верещагина в социальной сети. — Выставка посвящена памяти мастера. С разрешения супруги художника будут представлены постеры всеми любимых петербургских котов. Организатор выставки — Картинная галерея «Ренуар».

Торжественное открытие состоится в 18:00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.