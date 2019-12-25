В Соколе курящая пенсионерка устроила пожар в квартире и получила ожоги

25.12.2019 [Происшествия]

58-летняя женщина получила ожоги при пожаре в квартире на улице Интернатной в Соколе. Инцидент произошел днем 24 декабря.

Загорелся диван в комнате квартиры на втором этаже. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 16 квадратных метров и закопчена квартира по всей площади. С термическими ожогами и отравлением угарным газом хозяйка жилплощади была доставлена в больницу.

Причиной возгорания, как отмечают в пресс-службе областного УМЧС, стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшей. 

Тэги: пожар

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