В Соколе курящая пенсионерка устроила пожар в квартире и получила ожоги

58-летняя женщина получила ожоги при пожаре в квартире на улице Интернатной в Соколе. Инцидент произошел днем 24 декабря.

Загорелся диван в комнате квартиры на втором этаже. В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты на площади 16 квадратных метров и закопчена квартира по всей площади. С термическими ожогами и отравлением угарным газом хозяйка жилплощади была доставлена в больницу.

Причиной возгорания, как отмечают в пресс-службе областного УМЧС, стало неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшей.