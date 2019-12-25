Прокуратура обязала «Никольские теплосети» докупить топливо для котельных

25.12.2019 [Общество]

МУП «Никольские теплосети» по требованию прокуратуры докупило топливо для своих котельных. Проверка, проведенная в ноябре 2019 года, показала, что заготовленных объемов не хватит на сезон 2019-2020.

— Установлено, что вышеуказанным предприятием не обеспечен необходимый запас топлива в котельных, что свидетельствует о несоблюдении принципа надежности теплоснабжения и нарушении действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Врио директора МУПа было внесено представление об устранении нарушений закона, в декабре оно было рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приобретен необходимый запас топлива.

Кроме того, муниципальное предприятие планируют привлечь к ответственности по  ст. 9.17 КоАП РФ (нарушение нормативных запасов топлива). Материалы проверки переданы в Северо-Западное управление по Вологодской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тэги: топливо, отопительный сезон, нарушения

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