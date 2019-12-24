Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России

24.12.2019 [Общество]

Череповец вошел в десятку самых депрессивных городов России. Таковы результаты федерального социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года исследовательским агентством Zoom Market. 

Респондентов спрашивали, часто ли они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой и считают ли себя депрессивными. Всего было опрошено 3000 людей в 25 городах страны.

В итоге самыми депрессивными россиянами признали жителей Норильска, Перми и Саратова. Далее в списке Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. 

 

 

Тэги: депрессия, исследования

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