Жительница Кирилловского района спряталась в квартире у пенсионера и похитила 10 000 рублей

В Кирилловском районе суд признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного п., а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

«Суд установил, что в сентябре 2019 года С. в состоянии алкогольного опьянения, зная, что пенсионер должен уйти, через входную дверь незаконно тайно проникла в его квартиру в поселке Шиндалово Кирилловского района и спряталась. Когда мужчина вышел из квартиры и закрыл снаружи входную дверь, С. похитила 10 000 рублей и, разбив окно в коридоре, скрылась», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления. Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно. С неё также взыскано 3 696 рублей в пользу потерпевшего, поскольку часть материального ущерба подсудимая возместила ранее. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.